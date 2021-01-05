/COVID-19/

Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна

РИА Новости сообщают о новом локдауне из-за коронавируса в Англии, который вводят минимум до середины февраля.

Все школы Англии переходят на дистанционную работу.

Посещать школу смогут дети врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров, продавцов и прочих ключевых профессий.

Жителям можно выходить из дома только на прогулку, к врачу и в магазин.

Людям с тяжелыми хроническими заболеваниями советуют не выходить из дома вовсе.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

В Сочи предлагают запретить фейерверки и салюты, из-за которых горят леса

Джонсон объявил о введении в Англии третьего национального локдауна

Русфонд призывает к милосердию!

Совет директоров «Локомотива» в новом составе соберется после новогодних праздников

Можно ли победить пробки?