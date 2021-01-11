Можно использовать российскую вакцину?

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На выходные сразу два крупных американских СМИ написали позитивные материалы о российской вакцине Спутник V.

В субботу газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что их корреспондент в Москве Эндрю Крамер сделал прививку «Спутником» в московской больнице.

Крамер по этому поводу написал статью в свою газету, где рассказал, что никаких побочных эффектов не было, а сама вакцина доступна без больших очередей для прививки в клиниках.

Также Крамер в статье пишет, что по всем отзывам и анализу российская вакцина вполне безопасна и эффективна, а сомнения в ее качестве были вызваны в основном скоростью, с которой было объявлено о создании этой вакцины.

«Окончательные отчеты дают 9 из 10 шансов избежать Covid-19, как только вакцина подействует. Скептицизм западных экспертов был сосредоточен в основном на сомнительном раннем одобрении вакцины, а не на конструкции вакцины, которая аналогична вакцине, производимой Оксфордским университетом и AstraZeneca», - пишет Крамер.

Далее появилась статья старшего аналитика Bloomberg по фармацевтике Сэма Фазели. Он заявил, что Россия благодаря разработке "Спутник V" входит в пятерку производителей вакцин, которые получили наибольшее количество предзаказов на поставку препаратов. По его словам, российская вакцина прошла три этапа клинических испытаний.

"Согласно комментариям в пресс-релизах, эффективность каждого промежуточного анализа в исследовании "Спутник V" стабильно составляла 90% или выше. Также не было случаев тяжелой формы COVID-19 у вакцинированных лиц, хотя определение степени тяжести заболевания неясно", - утверждает аналитик.

"Учитывая эти факты, даже без результатов третьей фазы испытания, у меня есть основания думать, что вакцина "Спутник V" может быть таким же сильным кандидатом, как и вакцины, созданные в западных лабораториях, чего нельзя сказать о китайской вакцине CoronaVac (разработчиком выступает биофармацевтическая компания Sinovac), которая проходит испытания в Турции, Бразилии и Индонезии и демонстрирует эффективность от 50%", - пишет Фазели.

Стоит сказать, что "Спутник V" уже подал документы в ВОЗ и там уже приступили к изучению вакцины. По прогнозам, уже к концу января ВОЗ может дать свой вердикт. То есть может рекомендовать российскую вакцину к использованию. И после этого украинским властям будет трудно как-то объяснить отказ в регистрации российской вакцины. Тем более, что ее уже готово производить предприятие в Харькове.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"