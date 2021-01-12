В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID. Почему?

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В 2021 году в мире не появится коллективный иммунитет к COVID-19. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

По ее словам, не поможет даже вакцинация, которая началась в ряде стран.

У вируса пока еще большие перспективы для распространения, согласился академик РАН, заведующий отделом НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"Предварительные расчеты показывают, что за уже начавшийся год переболеют еще порядка 100 миллионов человек – это очень небольшой процент от населения земного шара. Привиты будут, судя по всему, меньше миллиарда человек, поэтому останется еще 5-6 миллиардов человек не привитых. Из-за этого, конечно, у вируса еще будут большие перспективы для распространения", – сказал Вадим Покровский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/