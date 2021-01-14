ВОЗ предсказывает тяжелый год из-за COVID-19. Почему так?

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Второй год пандемии коронавируса может оказаться тяжелее первого, заявил представитель ВОЗ. С чем это связано и когда станет легче, предположил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

Негативный прогноз по пандемии коронавируса в 2021 году дал директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан. По его словам, которые приводит РИА Новости, из-за морозов и скопления людей внутри помещений зимой COVID-19 начала распространяться быстрее.

Особенно плохую ситуацию ВОЗ фиксирует в Европе и Северной Америке. В этих регионах мира организация наблюдает достижение пиков заболеваемости.

Дополнительную тяжесть предстоящему году добавляет тот факт, что в 2020 году многие страны пропустили первую весеннюю волну пандемии, а в этом году этого не произойдет, рассказал радио Sputnik врач-иммунолог Николай Крючков.

"Если говорить о мире, то однозначно будет тяжело. Все-таки активный пандемический процесс во многих регионах мира начался далеко не с января прошлого года. В России, например, это стало заметно с марта-апреле месяца. В Европе и США чуть раньше, но другое дело, что многие страны первую волну весной хорошо прошли, а теперь нас ждет весь год пандемии", - объяснил врач.

Вместе с тем Николай Крючков считает, что легче всего в 2021 году будет странам "золотого миллиарда", где уже началась вакцинация от коронавирусной инфекции.

"Вакцинация в мире только-только начинается. Да, наиболее богатые страны окажутся в числе первых, скорее всего они справятся с вакцинацией за год. Но в богатых странах живет наименьшее количество людей, это тот самый золотой миллиард. Этот год для остального мира будет тяжелее, чем прошлый, но 2022 год должен быть значительно легче всем", - заключил Николай Крючков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/