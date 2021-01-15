Владимир Синяговский: Для массовой вакцинации жителей Кубани от коронавируса определены 97 больниц и поликлиник

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Вакцинация в Краснодарском крае стартовала в сентябре 2020 года – первыми начали прививать сотрудников инфекционных госпиталей. Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Синяговский дал свои комментарии.

Вакцинация проходит в два этапа с промежутком в 21 день. В первую очередь, согласно рекомендациям Минздрава РФ, вакцинации подлежат работники медицинских и образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей. Это, в том числе, гостиницы, парикмахерские, химчистки, банки, охранные предприятия.

Чтобы сделать прививку, нужно предварительно позвонить в медучреждение и пройти врачебный осмотр.

«Прививку от коронавируса делают абсолютно бесплатно и добровольно. Определено на сегодня уже 97 больниц и поликлиник по всему краю, где проводят вакцинацию. Обеспечили все условия для приема, хранения и транспортировки вакцины. Как только крупная партия вакцины поступит в край, так сразу начнется вакцинация всех желающих», отметил Владимир Синяговский.

Перечень больниц и поликлиник, где проводится вакцинация, размещен на сайте минздрава края.