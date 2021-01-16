Какие нарушения выявлены в крымском ковидном госпитале

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Прокуратура Ленинского района Республики Крым выполнила проверку соблюдения требований законодательства в сфере охраны здоровья граждан и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм администрацией ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ».

Поводом для проведения контрольно-надзорных мероприятий послужили публикации местных СМИ, в которых крымский Минздрав опровергал сообщение о трупе, находившемся в больничной палате стационарного отделения.

Накануне проверки крымские соцсети взбудоражила новость жительницы Керчи Эвилины Середы о нахождении в одной палате вместе с ковидными больными мёртвого человека, тело которого некоторое время не отвозили в морг. Как сообщает блог «Новости Керчь Крым Россия», в палате с покойником находилась бабушка Эвилины и две пожилые женщины, одна из них — в тяжёлом состоянии. По словам крымчанки, проблему удалось разрешить только после обращения на горячую линию главы Крыма Сергея Аксёнова.

Надо сказать, заявления республиканского Минздрава по поводу резонансных событий в Крыму звучат не впервые. Летом прошлого года Минздрав опроверг публикацию «Антифашиста» о недостаточной комплектации отделения реанимации Ленинской ЦРБ необходимым оборудованием и медикаментами. Но, как показали проверки, опубликованная в СМИ информация о проблемах здравоохранения в Крыму полностью подтвердилась, а главврача медучреждения в ходе разбирательств несколько раз привлекли к административной ответственности.

В данном случае, проверка прокуратуры в очередной раз показала неутешительные результаты. Помимо того, что подтвердились случаи нахождения тел умерших в стационарном отделении более двух часов, анализ журналов регистрации больничного морга показал, что записи в нём зачастую даже не велись.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», медицинская организация обязана вести документацию в установленном порядке. Однако в нарушение указанных требований, говорится в представлении прокуратуры, журнал учёта патологоанатомического отделения и его заполнение не соответствует нормативной документации, утверждённой приказом Минздрава России. Кроме того, совместная проверка прокуратуры и Росздравнадзора в декабре 2020 года выявила серьёзные нарушения в организационной деятельности инфекционного госпиталя. Как выяснилось, фактическое обеспечение больничных коек кислородом составляет менее пяти процентов от общего коечного фонда, при норме более 70 процентов. Отделение не в полном объёме укомплектовано необходимым оборудованием для оказания специализированной помощи тяжелобольным. В том числе отсутствовали: термометры, лицевые маски для кислородотерапии, шприцевые насосы и аппарат для определения газов крови. Среди прочего подтверждена нехватка мониторов для снятия показаний артериального давления, электрокардиограммы, частоты дыхания, температуры, оксиметрии, капнометрии и сердечного выброса. Не менее остро стоит проблема обеспечения оборудованием реанимационного отделения госпиталя. В нарушение порядка оказания медицинской помощи по профилю «анестезиология и реаниматология», отделение не полностью укомплектовано аппаратами ИВЛ, отсутствует тромбоэластограф и ряд необходимых медикаментов, таких как метилпреднизалон, цефотоксим и медицинский кислород. По данным прокуратуры, на балансе больницы находится в крайне малых количествах цефазолин и преднизалон, что свидетельствует о невозможности оказания эффективной и своевременной помощи нуждающимся в лечении больных. Данные обстоятельства, подчеркнули в прокуратуре, являются недопустимыми в дальнейшей деятельности медучреждения, поскольку влекут за собой нарушение прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. «Причинами и условиями вышеуказанных нарушений стало ненадлежащее выполнение служебных обязанностей медицинскими работниками Ленинской ЦРБ, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства медицинской организации», — резюмировали сотрудники надзорного ведомства. Будет не лишним напомнить о многочисленных проверках ЦРБ, которые ранее проводились на уровне ТФОМС, инспекции по труду, Крымфиннадзора и Росздарвнадзора. В каждом случае подтверждались нарушения законодательных норм, возбуждались дела об административных нарушениях и выносились соответствующие предписания. Недавно Роспотребнадзор возбудил новое административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм при хранении грязного белья в накопительном блоке бывшего прачечного отделения больницы и вынес предписания об устранении выявленных нарушений.

В свою очередь министр здравоохранения Крыма нарушения саннорм не подтвердил и добавил, что в связи с поломкой стиральных машин и невозможностью их восстановления, в июне 2020 года принято решение заключить договор на оказание услуг по стирке белья в Симферопольской прачке.

Тем временем работники больницы обращаются к общественникам с просьбой инициировать проверку ЦРБ на предмет прозрачности исполнения стандартов диагностических исследований и медицинских назначений находящимся на лечении в ковидном госпитале больным.

Напомним, после огласки проблемы в СМИ, главврач Эдуард Гаптракипов подал иск в суд с требованием удалить первую статью публикации из сети интернет и обязать ответчиков написать опровержение ложной, по его мнению, информации. В удовлетворении иска суд отказал, а разбирательство с журналистом завершилось привлечением главврача к административной ответственности.

Михаил Днепровский, издание «Антифашист»

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1e69346538ba00abefe572/kakie-narusheniia-vyiavleny-v-krymskom-kovidnom-gospitale-60030516fd62ee06893b985e