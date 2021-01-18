Медицинские специалисты ЮВО провели более 5 тыс. ПЦР-исследований за время работы мобильного госпиталя в Абхазии

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Медицинские специалисты Южного военного округа продолжают прием и выписку больных в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с новой коронавирусной инфекцией.

За период работы с 20 октября прошлого года военные медики ЮВО приняли на стационарное лечение 359 пациентов, более 300 из которых успешно выздоровели и были выписаны после проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий. Также амбулаторно получили консультацию 2792 человека, обратившихся по различным вопросам состояния своего здоровья к российским врачам.

В настоящее время в мобильном многопрофильном госпитале Минобороны России на лечении находится 59 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, все они граждане Республики Абхазия.

Кроме того, российские специалисты оказывают помощь по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий. Всего за период работы в лаборатории республики было отправлено около 5 тыс. результатов анализов ПЦР, что позволило значительно ускорить диагностирование заболеваний у пациентов.

Справочно:

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Источник: пресс-служба Южного военного округа