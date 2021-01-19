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Спасатели оказали помощь сотрудникам COVID-центра

Работники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас» оказали помощь сотрудникам COVID-центра Солнечногорского городского округа в транспортировке мужчины весом около 250 килограмм с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции от машины скорой помощи до реанимационного отделения.

Старший смены Сергей Земляков рассказал, что спасатели часто взаимодействуют с медиками, помогают им переносить пациентов с большим весом.

«Согласовав свои действия с работниками центра, спасатели облачились в специальные комбинезоны, очки, двойные перчатки, бахилы и, соблюдая все санитарные нормы, доставили мужчину в реанимационное отделение. После выполненной работы была проведена дезинфекция личного состава», – рассказал старший смены.

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Категория: Новости / COVID-19

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