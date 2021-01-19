Звонки на номер 122 по вопросам COVID-19 станут бесплатными

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Операторов связи обязали бесплатным вызов на единый номер 122 по вопросам, связанным с COVID, сообщила пресс-служба кабинета министров. Документ разработало Минцифры по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Это давно нужно было сделать, прокомментировал в интервью радио Sputnik шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Не думаю, что это будет очень сильная нагрузка для операторов в финансовом смысле. В конце концов у нас не все из 140 миллионов человек населения звонят по этому номеру. Видимо, решение принято не просто так – люди путаются, звонят наугад, нужно делать переадресацию, поэтому лучше все привести в один канал связи. Главное донести до пользователей этот номер. На все это же тоже нужно время, реклама. Операторов обяжут и попросят провести работу со своими абонентами", – сказал Леонтий Букштейн.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/