 Раскрыта важность выявления нового уязвимого для COVID-19 белка

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Китайские исследователи выявили в легких человека белок AXL, который может быть уязвим для коронавируса. Не исключается, что именно этот белок отвечает за распространение COVID-19 по дыхательной системе человека.

Новые данные представляют прикладной интерес, рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

"Это всегда имеет прикладной интерес, потому что с белком, через который действует коронавирус, мы ничего сделать не можем, потому что это белок, встроенный в наш метаболизм, он несет определенные функции. Как это можно использовать: когда ученые разрабатывают вакцины, они ориентированы на действие каких-то белков. Допустим, S-белок, который образует "корону" вокруг этого вируса, он встроен в вакцину "Вектор" и, попадая в организм, заставляет иммунную систему реагировать и продуцировать антитела. Поэтому чем больше знаний о действии вируса на человеческий организм и о его собственном устройстве, тем более эффективно наше противодействие. Это знание - полезная вещь, по принципу "информирован - значит, вооружен"", - объяснила Павлова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/