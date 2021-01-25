Медицина и туризм: отвечаем на самые распространённые вопросы о прививках и страховке

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Эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру отвечают на самые частые вопросы, связанные с медициной — можно ли путешествовать без прививки, как получить медицинскую помощь, если заболел в поездке или если забыл страховой полис дома.

Нужно ли делать прививку от COVID-19, чтобы путешествовать?

Вакцинация в России проводится по закону «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». То есть прививки делают только добровольно. Также есть право на свободу перемещений и федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», по которому никто не вправе запретить куда-то двигаться в обычной мирной ситуации.

Но, во-первых, много где объявлен режим чрезвычайно ситуации или повышенной готовности, что позволяет устанавливать карантины и запреты на перемещения. А во-вторых, у перевозчика могут быть свои правила. Например, австралийские авиалинии не хотели брать на борт тех, кто не вакцинировался. В ноябре прошлого года глава австралийского национального авиаперевозчика Qantas Airlinies Алан Джойс заявил, что требование о вакцинации от коронавируса станет обязательным для всех пассажиров международных рейсов, как только вакцина станет доступной для населения.

На текущий момент чаще всего достаточно или результатов ПЦР-теста для въезда в некоторые места, или же измерения температуры в аэропорту и перед посадкой. Список актуальных ограничений в разных регионах России вы найдёте по ссылке. А здесь представлен список требований к туристам в разных странах.

Можно ли привиться, если я в командировке или в долгой поездке?

Да. Это можно сделать как в рамках обычных услуг по ОМС, так и в коммерческой клинике, как только вакцина туда поступит. В первом случае достаточно записаться к врачу и показать полис ОМС. География значения не имеет, то есть можно сделать это и в поездке. Это может быть актуально для тех, кто едет через Москву из города, куда вакцину ещё не доставили.

Путешественники также вправе:

• пройти бесплатное обследование перед вакцинацией;

• бесплатно пройти лечение при возникновении поствакцинальных осложнений;

• получить соцзащиту при возникновении таких осложнений.

Я боюсь, что заболею в дороге. Как мне тогда получить бесплатную помощь?

По законам «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и «Об обязательном медицинском страховании в РФ» граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в любом месте страны. Более того, если вы оказались где-то, где нет скорой или больницы, вас постараются эвакуировать вертолётом (это чаще всего касается Дальнего Востока и Заполярья).

Скорая помощь приезжает не более чем через 20 минут. Время может быть скорректировано в конкретном месте с учетом транспортной доступности, климатических и географических условий. В травмпункте вам должны помочь через 2 часа максимум, если нет угрозы жизни. Терапевт должен осмотреть вас в течение 24 часов, а врач-специалист — в течение 14 дней. Проведение исследований должно занять не более 14 календарных дней (кроме КТ и более сложных, там 30 дней).

А если медицинского полиса с собой нет?

Скорую и экстренную медицинскую помощь оказывают бесплатно, даже если полис не оформлен. Это касается заболеваний, которые представляют угрозу жизни.

Если заболевание или состояние пациента не представляет угрозы для жизни, нужен полис ОМС. Если полис только оформлялся, но его нет при себе, у работников медицинский учреждений есть инструкция, как нужно действовать для идентификации пациента. Если полиса вообще нет, скорую помощь окажут за счёт бюджетных средств регионов. Медицинского полиса может не быть у новорождённого — тогда ребёнка обслуживают по полису матери или другого законного представителя.

Это закреплено в законе Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»

С одной стороны, при обращении за медицинской помощью нужно предъявлять полис. Это требование федерального закона. Но полис в этой ситуации — это удостоверение прав на медицинскую помощь, а не подтверждение этого права. Если у человека нет с собой полиса, но фактически он застрахован, нельзя отказать ему в медицинской помощи. Есть процедура обмена данных с Фондом обязательного медицинского страхования: медучреждение может проверить информацию о пациенте и узнать номер его полиса, чтобы получить финансирование. Процедура идентификации застрахованного лица через ходатайство установлена специальным порядком.

Для удобства лучше иметь с собой хотя бы копию медицинского полиса. Этого достаточно для оперативного оформления документов. Подойдёт даже фотография полиса на телефоне.

Источник: Туту.ру