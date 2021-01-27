Покупательская способность растет

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Covindex на прошлой неделе подскочил на 8,1 пункта, сильнее рост был только в начале октября.

Средний чек вырос по медицинским маскам (+31% до 93 руб), мылу (+14% до 83 руб), перчаткам (+10% до 138 руб), туалетной бумаге (+2% до 61 руб) и гречке (+1% до 81 руб).

По лимонам прежний (46 руб), снизился по антисептикам (-1% до 298 руб).

Покупатели "оживают" после длинных новогодних праздников, к тому же у многих на прошлую неделю пришлись зарплаты.

Covindex еженедельно подсчитывают РИА Новости и крупнейший оператор фискальных данных "Платформа ОФД".

Источник: @Наивный лис