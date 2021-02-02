ЧП в доме престарелых

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78 постояльцев дома для престарелых в испанском городе Лагартера недалеко от Мадрида заразились коронавирусом после того, как были привиты вакциной Pfizer.

Об этом сообщила La Vanguardia.

«По меньшей мере семь человек скончались от вспышки COVID-19 в резиденции Talavera de la Reina. Большинство от возникших осложнений. Четверо пациентов находятся в больнице», – передаёт издание.

По информации журналистов, вакцинация первой дозой была проведена 13 января, первые симптомы стали появляться через 6 дней у 10 человек. В дирекции заведения сообщили, что 78 пожилых людей остаются изолированными в своих комнатах.

Источник: @Смутное время