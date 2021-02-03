У россиян возросла медицинская грамотность из-за COVID-19

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Россияне стали лучше следить за здоровьем на фоне пандемии COVID-19. В чем это выражается, рассказал в интервью радио Sputnik директор по развитию сети стоматологических клиник "Президент" Олег Зинов.

Пандемия коронавируса повысила медицинскую грамотность не только в плане мер профилактики вирусных заболеваний, но и во всех остальных аспектах. В частности, Олег Зинов обратил внимание, что люди стали осознавать влияние состояния зубов на остальные органы в теле человека.

"Если брать стоматологическое здоровье, то мы видим повышение стоматологической грамотности среди пациентов. Граждане понимают, что отсутствие здоровых зубов может повлиять на желудок и на другие органы. Люди стали серьезно уделять этому внимание", - рассказал Олег Зинов.

Также изменились и услуги, за которыми россияне стали обращаться к стоматологам. Олег Зинов уверяет, что из-за кризиса люди стремятся сохранить свои родные зубы, а не сразу заменить их имплантами, поскольку так дешевле.

"На протяжении всех кризисов и их последствий мы видели, что всегда происходило смещение выбора пациентов из области замены зубов у стоматологов, в область сохранения своих зубов. Такой тип вмешательства все-таки немного дешевле. Потом через год-два происходило выравнивание, и доля протезирования и имплантации, которая дороже, возвращалась к средним цифрам", - уточнил Олег Зинов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/