В УЕФА считают, что массовая вакцинация может помочь провести Евро, как планировалось

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Директор департамента УЕФА по программам развития для национальных ассоциаций Йозеф Климент высказал мнение о допуске зрителей на матчи грядущего чемпионата Европы.

Чемпионат Европы должен был пройти с летом 2020 года, но был перенесен на год позже. УЕФА намерена провести турнир также в 12 европейских странах, но с 11 июня по 11 июля 2021 года. На данный момент до сих пор неизвестно, будут ли допущены на трибуны болельщики и в каком количестве.

— Президент УЕФА Александер Чеферин много раз говорил: наша цель организовать чемпионат Европы в 12 городах по прежнему формату. Но есть вопрос: будет ли турнир проходить со зрителями и с каким количеством? – заявил Климент. — Мы все это обсуждаем и будем реагировать, глядя на актуальную ситуацию. Я оптимист. Мы все верим, что сможем организовать чемпионат Европы на высоком уровне, и что ситуация позволит сделать все так, как мы и планировали.

— В России пандемия идет на спад, ситуация улучшается. Правильно понимаю, что в Санкт-Петербурге зрителей точно допустят?

— Обсуждаем ситуацию каждый день. Мы в контакте со всеми европейскими футбольными федерациями, принимаем информацию и все анализируем. Надеемся, что в том числе вакцинация поможет справиться с ситуацией в ближайшие месяцы, и все пройдет, как мы желаем.

— Вакцинация может стать одним из критериев, при помощи которых болельщики смогут попасть на стадион?

— Мне сложно сказать, я не специалист в этой области. Нам очень важна ситуация в каждой стране, потому что где-то вакцинация только началась. Но она может помочь. Не знаю, какая ситуация будет через несколько недель или месяцев. Мы все увидим в ближайшее время, и на основе этой информации УЕФА будет принимать решение.

— Болельщикам надо заранее знать информацию, чтобы покупать билеты на матчи и самолеты. Когда примерно ждать этой информации?

— Очень важно, что мы регулярно находимся на связи со всеми футбольными федерациями. Они получают всю самую новую информацию. Если что-то новое случится через неделю, мы им сразу сообщим, чтобы не было паники и дезинформации. Поэтому сейчас сложно сказать, когда это произойдет. Просто через какое-то время мы сообщим что-то новое. В том числе благодаря хорошей коммуникации с федерациями мы в конце концов достигнем успеха.