В ЮВО приступили к вакцинации от COVID-19 участников парадов Дня Победы на Северном Кавказе и Закавказье

/COVID-19/

На Северном Кавказе военные медики приступили к вакцинации военнослужащих 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) – участников военного парада и торжественных шествий в День Победы – от новой коронавирусной инфекции отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Более 2 тыс. военнослужащих объединения ЮВО примут участие в военном параде и парадных шествиях в республиках Северная Осетия, Дагестан, Чечня, а также на территории военной базы в Южной Осетии. Прививочные пункты развернуты на базе филиалов 412-го военного клинического госпиталя и поликлиник ЮВО в местах дислокации соединений и воинских частей.

В ЮВО вакцинация организована для всех участников парадов, посвященных 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Перед прививкой проводится углубленный медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител.

Постановка прививок проводится на основании согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей. Вакцинация проводится на базе медицинского подразделения.

Всего в ЮВО против новой коронавирусной инфекции вакцинировано более 30 тыс. военнослужащих. До конца апреля планируется привить от COVID-19 более 225 тыс. военнослужащих ЮВО, гражданского персонала и членов их семей.

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и перевозке препаратов. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от её изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов.

Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки препаратов, применяют специальные системы контроля.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа