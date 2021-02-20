"Принципиально иной продукт". Эксперт о новой вакцине от COVID в России

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Третья вакцина от COVID-19 зарегистрирована в России. Мнение о том, зачем нужно создавать вакцины на разных технологических платформах, высказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Минздрав зарегистрировал третью российскую вакцину против COVID-19 – "КовиВак", об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании в правительстве. Препарат разработан в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН.

Ранее в России были зарегистрированы две вакцины: "ГамКовидВак" (или "Спутник V"), разработанная НИЦ им. Гамалеи, и "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор".

"КовиВак" отличается от предшественников технологией производства: это цельновирионная инактивированная вакцина. То есть она изготовлена на основе "целого", но "убитого" вируса. Другие две российские вакцины содержат отдельные фрагменты генома SARS-CoV-2.

Регистрацию новой вакцины прокомментировал в интервью радио Sputnik директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Этот препарат основан на другой технологии, нежели уже зарегистрированные продукты на территории нашей страны. Это принципиально иной продукт. Разнообразие технологических платформ необходимо системе здравоохранения, чтобы иметь возможность выбирать для каждой конкретной ситуации наиболее подходящий продукт с точки зрения сочетания эффективности и безопасности", – сказал он.

Препарат "КовиВак" может оказаться эффективным против самых разных мутаций коронавируса SARS-CoV-2, так как содержит подробную генетическую информацию о возбудителе болезни, отмечают разработчики. Пока его рекомендовано применять для иммунизации лиц от 18 до 60 лет. Дополнительные испытания покажут, можно ли делать прививки этой вакциной более молодым и более пожилым людям.

"Прекрасно, что препарат зарегистрирован. Но ему сейчас предстоит пройти третью фазу клинических исследований. Это нужно, чтобы подтвердить эффективность вакцины", – отметил Николай Беспалов.

В России проходит массовая вакцинация от COVID-19. Врачи чаще используют препарат "Спутник V", который стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. "ЭпиВакКорона" также уже поступила в гражданский оборот.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/