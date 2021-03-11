Медики из Ставрополья вернулись после успешного оказания помощи жителям Абхазии
В Россию после оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Республике Абхазия вернулся мобильный многопрофильный госпиталь Южного военного округа.
Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя на 100 койко-мест совершили марш более 800 километров своим ходом на штатной технике и вернулись в пункт постоянной дислокации в город Будённовск Ставропольского края.
Более 4 месяцев специалисты военно-медицинской службы находились вдали от дома. В пункте постоянной дислокации военных врачей торжественно встретил оркестр ЮВО, медикам вручили государственные и ведомственные награды.
Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное в том числе для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
В составе мобильного медицинского подразделения более 100 военнослужащих и 30 единиц специальной военной техники.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
За время работы в Абхазии российские военные медики вылечили около 500 жителей республики, заразившихся коронавирусом. Также порядка четырех тысяч жителей Абхазии получили квалифицированную медпомощь.
Источник: пресс-служба Южного военного округа