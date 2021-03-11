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"Обновление системы". Иммунолог об итогах года пандемии COVID-19

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов поделился мнением о том, чему научил мировое сообщество первый год пандемии.

Год назад, 11 марта 2020 года, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗТедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии COVID-19. К тому моменту коронавирус был диагностирован у 118 тысяч человек в 114 странах. В России было зарегистрировано 28 случаев.

Этот год многому научил мировое сообщество, отметил в интервью радио Sputnik врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Самое главное – это относиться с вниманием к специалистам по инфекциям и к этой специальности вообще. Потому что предыдущие десятилетия как-то расслабили народ в плане того, что все инфекции побеждены, микробов нет, антибиотики – это сила. Сейчас увидели, что природа показывает нам, кто царь", – сказал он.

Ученые достойно встретили новую угрозу, а наука получила стимул для дальнейшего развития, продолжил врач-иммунолог.

"Мы увидели, что эволюция микробного мира не остановилась, она может привести к таким последствиям, которые влияют на все мировое сообщество – от экономики до практического поведения людей. Для ученых, для меня лично – моя специальность оказалась востребована. То, к чему мы готовились всю жизнь, все наши знания оказались актуальными. Я очень благодарен своим учителям и рад за коллег, что мы достойно встретили такую угрозу", – признался Владислав Жемчугов.

Режим самоизоляции был и остается серьезным испытанием для всех, кто вынужден его соблюдать, отметил он.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / COVID-19

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