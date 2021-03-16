Кто может помешать переговорам ЕС и РФ по "Спутнику V"

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В четырех государствах Евросоюза задумались о возможности приступить к переговорам с производителями "Спутника V".

Политолог Александр Коньков высказал мнение, что обращений к России по поводу вакцины будет еще больше.

Представитель Евросоюза, ведущий переговоры с производителями вакцин от коронавируса, сообщил агентству Reuters о рассмотрении отдельными странами ЕС возможности начала переговоров с производителями российской вакцины "Спутник V".

По его словам, речь идет о четырех странах Евросоюза. Другая информация не приводится.

Ранее российскую вакцину приобрели Венгрия и Словакия. Кроме того, "Спутником V" активно интересуются в Чехии. Италия рассматривает возможность начать производство российского препарата на своем заводе ReiThera под Римом.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков отметил, что потребность в вакцине в европейских странах сейчас одинаково высокая.

"Это все чувствуют и понимают. Все те обязательства, которые брали на себя западные производители вакцин, сейчас ставятся под сомнение, с одной стороны, в силу коммерческих задач, которые западные фармкомпании перед собой ставят, а с другой – политических задач. Евросоюз демонстрирует очередь за вакцинами, и в этой очереди все ведут себя по-разному. Поэтому то, что отдельные страны Евросоюза пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, ведут переговоры с Россией по поводу получения вакцины, по поводу организации производства (что на самом деле имело бы гораздо более далеко идущие перспективы, в первую очередь, для самих европейских стран) – все это вполне предсказуемо", - сказал Александр Коньков.

Вместе с тем, он не исключил давления со стороны Брюсселя и Вашингтона на те страны ЕС, которые захотят вести переговоры по поводу "Спутника V".

"Будут попытки и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Брюсселя, европейской бюрократии каким-то образом затормозить этот процесс. Но, как говорится, воду в решете не удержишь. Все понимают, что потребность (в вакцине, – ред.) есть, и она все равно будет реализовываться. Все зависит от политической воли руководства европейских стран. Венгрия и Словакия эту волю уже продемонстрировали. Что касается других стран, то, думаю, чем больше будет прецедентов, тем больше будет волна обращений к России, чтобы вакцинировать свое население, обезопасить его от дальнейшего распространения инфекции", - заключил политолог.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/