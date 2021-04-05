В ЮВО двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» привиты более 60 тыс. военнослужащих и членов их семей

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В ЮВО с начала текущего года привиты двумя компонентами вакцины «Гам-Ковид-Вак» от новой коронавирусной инфекции уже более 60 тыс. военнослужащих и членов их семей.

В настоящий момент организована вакцинация гражданского персонала управлений объединениями и подчиненных воинских частей.

Кроме того в субъектах Российской Федерации на территории Южного военного округа (ЮВО) интерес к вакцинации проявили выпускники общеобразовательных учебных заведений, подавшие документы в военные комиссариаты для поступления в военные учебные заведения МО РФ.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») на организм человека. Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата.

В медицинских учреждениях ЮВО создан необходимый запас доз вакцины, который позволяет вакцинировать до 500 человек в день.

Источник: пресс-служба Южного военного округа