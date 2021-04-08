В Роспотребнадзоре рассказали, когда можно будет снять маски в офисах

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Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский назвал условие для отмены масочного режима в рабочих помещениях.

Самый высокий уровень заражения коронавирусной инфекцией отмечается в закрытых помещениях, независимо от того, офисы это или магазины. Поэтому на работе пока еще нужно носить защитные маски, чаще мыть руки и пользоваться санитайзерами, уверен академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

"В помещениях наиболее тесное общение между людьми и слабое пока еще проветривание. Поэтому, конечно, во всех помещениях по-прежнему необходимо носить маски, не забывать мыть руки, потому что какое-то значение в передаче коронавируса имеют и предметы. Важно помнить, что эпидемия вовсе не закончилась, сейчас гораздо больше случаев, чем было у нас в какой-то промежуточный летний период прошлого года. Вспышка может произойти в любом месте и в любое время", – отметил Вадим Покровский в интервью радио Sputnik.

Эксперт назвал условие, когда, по его мнению, можно будет отказаться от масочного режима в офисах.

"Офисы вообще довольно специфическое место, особенно те, которые оборудованы внутренней вентиляций, которая может тоже играть определенную роль в передаче некоторых возбудителей инфекции. Думаю, снимать маски можно будет, когда все сотрудники провакцинируются или переболеют. Но все еще будет зависеть от общей эпидемической ситуации", – уточнил Вадим Покровский.

Он объяснил, как можно воздействовать на сотрудников, которые пренебрегают действующими противоэпидемическими мерами.

"Мы можем действовать только в рамках закона. Все учреждения нашей страны должны руководствоваться в противоэпидемическом плане указаниями санитарно-эпидемиологической службы, соответственно на эту серьезную организацию начальники должны ссылаться. Потому что все санитарные инструкции по своей силе – вторые после законов. Если санитарно-эпидемиологическая служба обнаружит нарушение предписанных норм в каком-то учреждении, где могут быть посетители, без штрафа тут не обойтись", – отметил Вадим Покровский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/