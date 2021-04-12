Российские учёные доказали: нашей наукой мы смело можем гордиться

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Только за последний год были разработаны 3 вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Указом Президента 2021 год объявлен Годом науки и технологий. Каждый его месяц посвящён важной теме. Апрель — освоению космоса.

К 60-летию со дня первого полёта человека в космос в соцсетях стартовал флешмоб «Наука — это космос». К нему присоединились более 2 тысяч россиян, в том числе с рассказами о научных открытиях, которые давно вошли в нашу повседневную жизнь.

Высказался по поводу идеи проекта вице-премьер, сопредседатель оргкомитета Года науки и технологий Дмитрий Чернышенко: «За всеми космическими открытиями лежит фундаментальная и прикладная наука, которая помогает нам понять неизведанное. За каждым из таких открытий стоят люди, учёные. Без них невозможно было бы ни одно научное открытие».

Он также добавил: «Но наука — это больше чем космос. Во время пандемии необходимо было решать вопрос безопасности населения. И мы снова обратились к нашим учёным. В сжатые сроки были разработаны 3 вакцины, которые являются одними из лучших в мире. И таких успешных примеров научных открытий, поверьте, в нашей стране немало».

Защитите себя и близких, запишитесь на прививку по ссылке и будьте здоровы.

Источник: https://bit.ly/3rBoy3e