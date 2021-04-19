Роспотребнадзор: В Краснодарском крае самый низкий коллективный иммунитет к COVID-19 в стране...

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40,6% москвичей обладают иммунитетом к коронавирусу.

Таковы данные Роспотребнадзора, которые представила глава ведомства Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

В Московской области этот показатель составляет около 44%, в Санкт-Петербурге – 27,4%.

Регионами-лидерами России по наличию иммунитета к COVID-19 являются Астраханская область (51,6%), Белгородская область (47,7%), Ставрополье (46,7%) и Татарстан (45,5%).

Самый низкий коллективный иммунитет – в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).

Основой для этих цифр стало исследование популяционного иммунитета россиян. В нем приняли участие 204 тысяч добровольцев.