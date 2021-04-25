Иммунолог объяснил, зачем сдавать ПЦР-тест на COVID-19 после вакцинации

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Почему нужно делать тесты ПЦР вне зависимости от наличия вакцины, объяснил член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук (иммунолог) Сергей Леонов.

Даже после вакцинации против COVID-19 в определенных ситуациях необходимо сдавать ПЦР-тесты на наличие коронавируса, заявила РИА Новости заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Сдать ПЦР-тест понадобится, например, при госпитализации.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук (иммунолог) Сергей Леонов объяснил, чем это продиктовано.

"Это рациональное предложение, оно основано на той позиции, что привитый человек может фактически заразиться коронавирусной инфекций, потому что любая прививка не на 100% защищает человека. У российских вакцин процент защиты очень высокий, но все равно есть 3-5% вероятность, что человек может все-таки заразиться коронавирусной инфекцией", – сказал Сергей Леонов.

При наличии прививки и антител человек может перенести коронавирусную инфекцию в легкой, незаметной для себя форме, но представлять опасность для других.

"Человек может не заметить, что он заражен коронавирусной инфекцией, не будет клиники, температуры. Но если он будет заражен, то соответственно он может продуцировать коронавирус и передавать инфекцию другим людям, которые, например, прививку не делали. Поэтому и необходимо делать ПЦР-тесты тем, кто привился, либо уже переболел", – сказал Сергей Леонов.

ПЦР-тест может быть ложноположительным, напомнил сенатор.

"То есть фактически человек не болеет, но ПЦР тест может выявить инфекцию. Это связано с особенностями диагностики, сами тесты могут ошибаться. Лучше сразу сдать повторный тест, если он будет повторно положительный, значит, коронавирус присутствует в организме, а если будет повторно отрицательный, то ложная тревога", – сказал Сергей Леонов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/