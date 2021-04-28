Нужны ли отдельные коридоры для вакцинированных пассажиров в аэропортах?

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Создать в аэропортах специальные коридоры для вакцинированных туристов предложил Минтранс.

Председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков оценил необходимость такой меры.

Минтранс России предложил операторам российских аэропортов проработать возможность создания специальных коридоров для пассажиров, вакцинированных от COVID-19, сообщают "Известия" со ссылкой на соответствующее письмо ведомства. По данным издания, Роспотребнадзор высказался против инициативы.

В эфире радио Sputnik председатель общественной организации "Союз пассажиров", член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков высказал мнение, что подобная попытка разделить пассажиров дезорганизует работу аэропортов.

"Это сложная проблема. Наверное, надо исходить из того, что пока еще точно не выяснено, насколько вакцинированный пассажир может быть, допустим, носителем вируса и все равно заражать других пассажиров. С другой стороны, среди невакцинированных есть переболевшие пассажиры с антителами. Тут есть много разных категорий. Получается, один коридор для вакцинированных, другой коридор для пассажиров с антителами, третий коридор для невакцинированных пассажиров с отрицательными ПЦР-тестами? Думаю, это все сильно запутает. Я боюсь, такая попытка разделить пассажиров просто внесет беспорядок в обслуживание пассажиров в аэропортах", – считает эксперт.

Председатель Союза пассажиров предположил, что в большом аэропорту разделить путешественников будет несложно, а в небольшом эта задача окажется невыполнимой.

По мнению Кирилла Янкова, для обеспечения безопасности достаточно развести время прибытия рейсов так, чтобы пассажиры из разных стран не смешивались между собой.

"Рейсы из разных стран обычно прибывают в разное время. Нужно их разводить так, чтобы пассажиры рейса из страны с высоким уровнем заболеваемости не смешивались с пассажирами, прибывающими из страны с низким уровнем заболеваемости. Просто развести время прибытия рейсов по времени, и пассажиры не будут смешиваться между собой", – предложил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/