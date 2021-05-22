Врач дал совет вакцинировавшимся от COVID-19

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Можно ли после двух прививок от коронавирусной инфекции расслабиться и перестать использовать средства индивидуальной защиты, рассказал в интервью врач-терапевт Георгий Сапего.

Некоторые люди после вакцинации от COVID-19 перестают носить маски в общественных местах. Однако этого делать нельзя до снятия соответствующих ограничений, ведь после прививки риск заражения снижается, но остается вполне реальным, напомнил в интервью радио Sputnik врач-терапевт Георгий Сапего.

"Люди хотят поскорее снять маски. Их можно понять, но придется потерпеть. Вакцина увеличивает шанс легко переболеть COVID-19, но не гарантирует абсолютную защиту. Вакцинированные люди все еще могут заражаться и могут быть источником инфекции. Вакцинированный может заразить человека со слабым иммунитетом, беременную женщину. Поэтому вакцинированные должны продолжать носить маски", – уверен Георгий Сапего.

Врач объяснил, сколько времени может сохраняться иммунитет у людей, сделавших прививку только одним компонентом вакцины из двух.

"Принято считать, что после одной дозы вакцины "Спутник V" хороший иммунитет будет сохраняться три – четыре месяца", – сказал он.

Но даже после полного курса вакцинации специалисты не советуют полностью расслабляться. В качестве примера Георгий Сапего привел рекомендации, опубликованные на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

"Американцы считают, что полностью вакцинированным можно без масок ходить в гости к невакцинированным людям. При условии, что там не будет представителей нескольких семей и не будет людей с серьезными хроническими заболеваниями. Говорят, что полностью вакцинированные могут без масок посещать открытые кафе, где нет плотного потока посетителей", – рассказал Георгий Сапего.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/