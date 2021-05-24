Ковид-напасть на туристов: в Сочи нашли новых переносчиков опасных коронавирусов

/COVID-19/

В пещерном комплексе в Сочинском национальном парке обнаружили летучих мышей, которые переносят новые виды опасных коронавирусов. Экспедицию провели еще в прошлом году Национальный центр эпидемиологии имени Гамалеи вирусологи под руководством Сергея Альховского.

Однако результаты геномных исследований вирусов опубликованы только сейчас.

Выяснилось, что переносят коронавирусы летучие мыши - подковоносы, которые обитают не только в пещерах, но также в подвалах и на чердаках домов. Значит, есть вполне реальная угроза человеку (хотя ее степень еще предстоит оценить).

В пещеры в нацпарке зачастую забредают туристы-дикари, которые вполне могут подхватить инфекцию. Особенно учитывая, что заражены коронавирусом до 60% всех обследованных мышей.

"Сочинские" коронавирусы схожи с теми, которые вызвали нынешнюю пандемию ковида. А также вспышку атипичной пневмонии (SARS) в Китае, смертность от которой превысила 10%. Умерли тогда почти 800 человек.

В обоих случаях источниками смертельно опасных вирусов стали именно подковоносы. Причем такие же коронавирусы ученые находили у летучих мышей и во многих иных странах - от Кении до Франции и Болгарии.

Российский Юг вообще богат на разнообразные инфекции. Теплый регион является эндемичным для смертельно опасных болезней: лептоспроза, бруцеллеза, нескольких геморрагических лихорадок и даже сибирской язвы и чумы.

Появляется и новая зараза. Так, в феврале 2020 года на птицефабрике "Владимировская" на границе Астраханской области и Калмыкии произошла вспышка птичьего гриппа. По данным ВОЗ, впервые в мире инфекция от птицы передалась человеку - заболели 7 работников фабрики.

Все уже выздоровели.

Источник: @Акценты