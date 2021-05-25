"Дерзкая попытка". Инфекционист о вакцине от гриппа и COVID-19

/COVID-19/

Осенью в России могут начаться клинические исследования вакцины против COVID-19 и гриппа. Когда можно будет оценить эффективность и безопасность вакцины, рассказал врач-инфекционист Георгий Викулов.

Доклинические исследования вакцины двойного действия, которая будет защищать и от коронавирусной инфекции, и от гриппа, завершаются в России, сообщают "Известия" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрия Лиознова. Клинические исследования препарата могут начаться осенью этого года, уточняет издание. Отмечается, что вакцина будет выпускаться в виде спрея для впрыскивания в нос.

В эфире радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов объяснил, что новая вакцина является новым словом в науке, раньше таких препаратов не было.

"Это очень дерзкая попытка – создать такую вакцину. Заранее делать предположения, насколько она окажется эффективной, будет спекуляцией, потому что раньше таких вакцин не было. Требуется время, чтобы понять, насколько это вообще возможно", – сказал он.

Врач-инфекционист напомнил, какие этапы исследований должна пройти вакцина, чтобы можно было оценивать ее эффективность и безопасность.

"Для регистрации вакцины достаточно первой и второй фазы (клинических исследований, – ред.), но это предварительные данные. Об эффективности и безопасности можно говорить только после проведенного популяционного исследования, а это третья фаза", – уточнил он.

По словам Георгия Викулова, обычно на проведение клинических исследований требуется не менее шести месяцев, но в данном случае может понадобиться больше времени.

"Учитывая, что гриппозная инфекция была замещена новым коронавирусом, предполагаю, что потребуется больше времени (для третьей фазы клинических исследований, – ред.). Возможно, производители захотят ее испытать осенью и зимой 2021–2022 годов, и результаты мы увидим только через год", – предположил он.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/