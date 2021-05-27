В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлили до 11 июня

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В Краснодарском крае режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса, продлили до 11 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор региона.

Жителям Кубани предписано продолжать носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

Кроме этого те местные жители, которые старше 65 лет, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Источник: @Живая Кубань