Врач: не исключено, что в 2026-м и в 2032-м появятся новые коронавирусы

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В США предупредили о возможности появления новых коронавирусных инфекций – COVID-26 и COVID-32. В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал этот прогноз.

Необходимо основательно изучить происхождение коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32, заявил в эфире телеканала NBC News американский эксперт по инфекционным заболеваниям Питер Хотез. По мнению ученого, необходимо отправить вирусологов и эпидемиологов в Ухань, где началась эпидемия, для сбора данных и образцов. Специалисты должны заново исследовать обстоятельства вспышки новой коронавирусной инфекции, считает он.

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал прогноз коллеги из США логичным.

"Эволюция бактерий и вирусов – это естественный процесс, который всегда идет, шел и будет идти, поэтому никто не исключает, что в 2026 году появится еще какой-то новый коронавирус, и в 2032 году тоже. В этом нет ничего особенного, поэтому новость эта логичная", – сказал Владислав Жемчугов.

По словам врача-иммунолога, опыт пандемии COVID-19 многому научил и правительства, и население различных стран мира.

"Все правительства и люди сейчас, я думаю, сделали выводы из того, что произошло, и готовятся – как на государственном, так и на личном уровне. Создается инфраструктура для "встречи" (новых вирусов, – ред.). Как сказали наши руководители, будет "санитарный щит" для защиты: системы диагностики, профилактики, лечения, инфраструктура (для разработки и производства, – ред.) вакцин. Люди, наверное, будут не так бояться, будут готовы, и это закономерный процесс", – считает Владислав Жемчугов.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме 12 мая, сообщил, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/