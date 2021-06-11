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По информации «РБ Спорт», полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус. В четверг футболист прилетел с национальной командой в Санкт-Петербург. Игрока изолировали от команды.

Примечательно, что Мостовой уже переболел коронавирусом, у него есть антитела. Существует вероятность ошибки. УЕФА в курсе ситуации. Сегодня, 11 июня, футболисту сделают повторный тест. Не исключено, что первая проба показала неверный результат.

Тренировка сборной состоится днем 11 июня. Сегодня также пройдет пресс-конференция главного тренера национальной команды Станислава Черчесова.

Сборная России первый матч на турнире проведет 12 июня. Соперником будет команда Бельгии.