/COVID-19/

Опыт заслуживает внимания!

Лотерею среди сделавших прививку против COVID-19 запустили власти Подмосковья, вакцинированные жители региона смогут выиграть квартиру, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

 

"Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вацинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что приз в лотерее - 3-комнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, в жилом комплексе "Новая пролетарка".

Источник: Телеграм-канал

Просмотров: 41 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

V Всероссийский водный конгресс пройдет в городе Москве с 28 по 30 июня 2021 года

РФС обязал РПЛ, ФНЛ и ПФЛ напомнить клубам и футболистам о запрете ставок

Паспорт болельщика можно получить во временных центрах выдачи FAN ID у стадиона «Санкт-Петербург»

Парламентские выборы в Германии повлияют на ландшафт всего Евросоюза, поскольку завершат 16-летнюю каденцию канцлера Ангелы Меркель

Сельские школы и детсады: хотели как лучше, а получилось - как всегда?