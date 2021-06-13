Опыт заслуживает внимания!

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Лотерею среди сделавших прививку против COVID-19 запустили власти Подмосковья, вакцинированные жители региона смогут выиграть квартиру, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Главное условие - укол первым компонентом вакцины должен быть сделан с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вацинации Минздрава Московской области. При этом препарат можно выбрать любой - "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что приз в лотерее - 3-комнатная квартира площадью 74,9 квадратных метров в Серпухове, в жилом комплексе "Новая пролетарка".

Источник: Телеграм-канал