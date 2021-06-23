Индийский штамм смешал планы всем странам мира

/COVID-19/

Вроде бы вакцинировавший за наглухо закрытыми дверями все свое население Израиль с колоссальным удивлением вдруг обнаружил, что у него куча народу инфицировано этим самым индийским штаммом.

Борис Джонсон, всю весну страшно гордившийся своим планом снятия коронавирусных мер, незамедлительно капитулировал, продлив все ограничения сразу на месяц. Под угрозой переноса из Лондона оказался даже финал чемпионата Европы – святое для англичан.

В России индийский штамм тоже путает карты и людям, и властям. Вроде бы тихо заканчивалась пандемия, и тут все заново. И не очень понятно, почему он такой злой и почему так быстро распространяется. И насколько жестко нужно реагировать – снова все закрывать от греха или получится пройти по краю, как получилось зимой?

Но для общества тем не менее принципиально ничего не изменилось и выход все равно только один – вакцинироваться. Если надо будет – ревакцинироваться. Только так. И придет ли дальше индийский штамм-плюс или какой-нибудь еще, ответ останется тем же самым. Других вариантов нет.

Источник: https://t.me/rt_russian/69242