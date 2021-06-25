Футболисты не смогут приехать на матчи с «Сочи» и «Краснодаром» без сертификатов о вакцинации

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Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка рассказал, как ограничения, введенные с 1 августа, повлияют на спортивные клубы.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 1 августа в отели, гостиницы, пансионаты, санатории области смогут заселиться только гости с сертификатом о вакцинации. Исключения составляют только те, кто имеют медицинские противопоказания.

- Вакцинироваться действительно важно, - сказал Коробка. - Иначе мы никак не сможем остановить распространение болезни. Это важно как для болельщиков, так и для футболистов, в том числе легионеров.

- Как заставить легионера прививаться российской вакциной?

- Легионеры могут привиться не обязательно российскими препаратами, есть же и другие, международные - тот же Pfizer. Хотя у нас есть рекомендации вакцинироваться зарегистрированными в России вакцинами.

- Что делать, если игрок не захочет вакцинироваться?

- Если на это есть объективные причины, ограничения на вакцинацию – это одно дело. Но нужно понимать серьезность ситуации и то, что любой человек является потенциальным переносчиком вируса. Один из способов выхода из нынешней непростой эпидемиологической ситуации – вакцинация. Если мы говорим о саботаже, это вопрос другого характера.

- Значит, для профессиональных спортсменов исключений не будет?

- Нет, так как все должны соблюдать правила и постановления тех регионов, куда едут. Время на это есть - целый месяц. Уверен, что любой футбольный клуб в этом заинтересован и это обеспечит. Самое главное для всех нас сейчас - остановить распространение коронавируса. Тем более с учетом более опасных штаммов, которые в настоящее время появляются.

Следующий сезон РПЛ стартует 25 июля. В нем Краснодарский край представят «Сочи» и «Краснодар». Уже 1 августа «Краснодар» может принять «Химки», а 8 числа может состояться матч «Сочи» - «Урал».

Источник: «РБ Спорт»