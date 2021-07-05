Россиянам объяснили, в каком случае возможна ошибка теста ПЦР

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Своевременное выявление коронавирусной инфекции критически важно для ее успешного лечения. Как избежать ошибочных результатов тестов ПЦР, рассказал врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Чтобы тест ПЦР сработал надежно, прежде всего, должны быть выполнены определенные требования к материалу, который забирается. Роспотребнадзор не рекомендует есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка. Также не стоит промывать нос или использовать какие-либо капли для носа.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов рассказал, насколько важно соблюдать эти меры.

"Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", – сказал Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

По его словам, есть и другие нюансы, от которых зависят возможные погрешности в результате.

"Человек, который берет мазок, должен быть обучен, он должен знать, как конкретно направлять валик в те же носовые ходы. В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным", – отметил Алексей Водовозов.

По его словам, отсутствие точного результата анализа на наличие коронавирусной инфекции может помешать вовремя начать необходимое лечение, что чревато самыми серьезными последствиями и для самого заболевшего, и для людей, которые его окружают. Именно поэтому так важно соблюдать все правила, предусмотренные при сдаче теста ПЦР, подчеркнул врач.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/