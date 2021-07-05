Врач поспорил с математиком из-за прогноза пика заболеваемости COVID-19

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Пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит 19 сентября, утверждают ученые на основе математической модели. Что по этому поводу думают врачи, рассказал в интервью доктор медицинских наук, академик РАЕН Игорь Гундаров.

Ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета разработали математическую модель, которая может прогнозировать заболеваемость COVID-19 в Москве, сообщают "Известия". По данным издания, с помощью системы удалось создать девять возможных сценариев развития событий, самый усредненный из которых показал, что пик активности коронавируса придется на 19 сентября.

В интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, академик РАЕН Игорь Гундаров заявил, что прогнозы по заболеваемости COVID-19 надо строить исходя из медицинских данных, а не из чистых цифр.

"Опираться на математические модели нельзя. Чтобы делать модели, математик должен понимать суть явление, а строить заключение только на основании количественных расчетов – это профанация", – заявил Игорь Гундаров.

Кроме этого академик заявил, что и без математической модели можно было предсказать пик вирусной активности на конце сентября, поскольку так происходит каждый год.

"Не надо никаких математических моделей, поскольку каждый год выявляется три вирусные волны. Первая волна с конца сентября и начала октября, вторая с конца декабря и начала января, а третья с конца марта и начала апреля. Эти волны каждый год воспроизводятся уже тысячи лет до и будут тысячи лет после нас. Воспроизведение происходит совершенно четко и в рамках того, что мы сейчас наблюдаем", - объяснил Игорь Гундаров в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/