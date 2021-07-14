Профессор объяснил проблемы с работой у противников вакцинации

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Более 10% россиян не смогли трудоустроиться из-за отсутствия прививки от COVID-19, показал опрос. Почему противники вакцинации не хотят ставить укол даже ради работы и что с этим делать, рассказал профессор Александр Сафонов.

Примерно треть российских регионов ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых профессиональных групп. Как итог, 11% россиян не смогли получить работу из-за отсутствия прививки, показало социологическое исследование портала Superjob, результаты которого публикует РБК. При этом 73% никаких проблем не заметили вовсе, а еще 16% затруднились с ответом.

В интервью радио Sputnik профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов назвал такую ситуацию "последствием девяностых".

"Эта история возникла не в текущем году. Вспомним, что в начале девяностых родители очень часто отказывались вакцинировать детей от кори, от краснухи и от туберкулеза, то есть от тех заболеваний, которые практически не присутствуют в обычной жизни. Этому было объяснение, что у людей были установки психологического характера. Сейчас здесь играет роль какая-то личная позиция, основанная на информации, которую черпают из интернета", – объяснил Александр Сафонов.

Решить проблему противников вакцинации или "антиваксеров", которые угрожают здоровью окружающих, можно с помощью "пряника", считает профессор.

"Всегда есть два способа – это кнут и пряник. В основном позитивные решения можно получить, когда используют стимулы, а не принуждение. Понятно, что люди боятся прививаться, а значит им надо давать какие-то разъяснения на этот счет, чтобы они не боялись. А еще работодатели должны создавать такие условия, когда люди будут сами готовы пойти на прививки. Это может быть дополнительный отпуск или премия за вакцинацию", – посоветовал Александр Сафонов в интервью радио Sputnik.

Опрос портала Superjob, по данным РБК, проходил среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет во всех регионах России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/