/COVID-19/

Минздрав предупредил о возможном поражении яичников и сперматозоидов из-за COVID-19

О том, что коронавирус может вызывать поражение женской и мужской репродуктивной системы, говорится в обновленных методических рекомендациях на сайте ведомства.

"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию".

Источник: Телеграм-канал

Просмотров: 74 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / COVID-19

Добавить комментарий

Последние новости

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» пройдет в Краснодарском крае

Как СРЗП стала самой скандальной партией этих выборов?

Счетная Палата назвала проблемы сферы культуры в регионах ЮФО и СКФО

«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу NP.ER.RU