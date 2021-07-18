Минздрав предупредил о возможном поражении яичников и сперматозоидов из-за COVID-19

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О том, что коронавирус может вызывать поражение женской и мужской репродуктивной системы, говорится в обновленных методических рекомендациях на сайте ведомства.

"На этапе планирования беременности важно пройти вакцинацию. Подчеркнем, что нет данных о негативном влиянии вакцин от COVID-19 на репродуктивную функцию мужчин и женщин на сегодняшний день. Отечественные вакцины безопасны, в то время как сама коронавирусная инфекция может оказать негативное влияние на репродуктивную функцию".

Источник: Телеграм-канал