Внимание, срочно к врачу!

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Перенесшим коронавирусную инфекцию пациентам при появлении пятен перед глазами нужно срочно обратиться к врачу, сообщил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире радиостанции "Вести FM".

"Очень внимательно нужно относиться к своему зрению. Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит. Зрение при этом не падает, но нужно срочно бежать к окулисту, потому что на ранних этапах это все корректируется", - сказал он.

Источник: Телеграм-канал