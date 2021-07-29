При поддержке «Единой России» заработал телеграм-бот «Вакцина здесь»

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С инициативой его создания выступил Центр Управления Регионом.

Сервис @vac23_bot позволит гражданам с помощью нескольких кликов узнать всю информацию о вакцинации в Краснодарском крае.

Бот подскажет адрес прививочного пункта, проложит к нему маршрут в навигационной программе, а также покажет номера телефонов, по которым можно уточнить интересующие вопросы.

Кроме того, в боте отображается информация о том, какой пункт является мобильным, а, значит, в нем есть возможность вакцинироваться в порядке живой очереди, а какой стационарным и запись осуществляется по предварительной записи через портал «Госуслуги».

На базе регионального отделения «Единой России» создан колл-центр, волонтеры взаимодействуют с 331 пунктом вакцинации. Операторы колл-центра несколько раз в день проверяют наличие первой и второй дозы вакцины.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России», первого вица-спикера ЗСК Николая Гриценко, ресурс поможет жителям быстро и легко выбрать прививочный пункт.

«Сегодня край первый по темпам вакцинации. Мы стараемся полномасштабно обеспечить всех вакциной. Создание такого сервиса важно для жителей региона. Такой чат-бот – доступный способ получения информации. Мы надеемся, что ресурс поможет снять информационное напряжение в обществе», - сказал Николай Гриценко.

Источник: Телеграм-канал