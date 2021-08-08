Можно ли заразиться коронавирусом после прививки?

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В России есть случаи, когда люди заболевают коронавирусом после вакцинации, но они крайне редки. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе обсуждения темы вакцинации в эфире Российского общества «Знание».

Он отметил, что иммунитет от болезни окончательно формируется через 14 дней после введения второго компонента.

«Если пациент получил первый компонент, но не получил второй, то мы не можем его считать вакцинированным. Если говорить госпитализированных спустя 14 дней после второй вакцины, то процент таких больных крайне низкий. Нужно понимать, что между вакцинацией и созданием иммунитета нельзя ставить знак равно. Еще раз повторю: вакцинация и маска – это самая верная защита», ? пояснил Денис Проценко.

С его мнением согласен и заместитель главного врача Краснодарской краевой инфекционной больницы Игорь Люлин: «Не стоит забывать, что на фоне роста заболеваемости, нужно аккуратно относиться к своему образу жизни, к тем рискам, с которыми мы сталкиваемся. Вирусная инфекция может проникать в организм, в том числе и привитого человека. Да, он может болеть легко, тем не менее, какой-то период вирусоносительства может быть».