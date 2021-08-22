«Чтобы справиться с COVID-19, нужно вакцинировать 95% населения», – разработчик вакцины Спутник V

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Один из создателей вакцины Спутник V рассказал об истории её разработки, этапах тестирования, а также о важности массовой вакцинации. Интервью заведующего лабораторией центра Гамалеи Владимира Гущина вошло в цикл образовательных видео «Что нужно знать про COVID-19», запущенной фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело».

На каком животном была впервые испытана вакцина? Эффективен ли Спутник V против новых штаммов? Можно ли прививаться вакцинами от разных производителей? Разобраться в этих вопросах помогает Владимир Гущин – заведующий лабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н.Ф. Гамалеи, где был дан старт разработке векторной вакцины Спутник V.

Гущин также отвечает на самые популярные вопросы о вакцине – как удалось разработать её так быстро, насколько она эффективна, и какой процент населения нужно привить, чтобы остановить распространение инфекции. «Вакцина снижает вероятность заболеть в 10 раз. 91,6% людей, получивших препарат, не заболели в ходе исследований», — отметил Гущин. Он подчеркнул, что для того, чтобы справиться с вирусом, нужно иммунизировать 90-95% населения. «Вирус меняется и молодеет. Если раньше отмечали редкие случаи заболевания детей, то сейчас у них все чаще можно наблюдать тяжелое течение болезни. Нам нужно вакцинировать самые незащищенные группы населения — детей, беременных и кормящих женщин».

Интервью Владимира Гущина состоит из двух серий. Первая посвящена истории создания вакцины и результатам её клинических испытаний. В следующей серии Владимир ответит на самые острые вопросы о вакцинации и прокомментирует распространенные мифы вокруг Спутник V. Разговор с Гущиным входит во второй сезон цикла «Что нужно знать о COVID-19». В новых выпусках врачи и учёные рассказывают, как изменилось представление науки о вирусе с начала пандемии, чем опасен ранний перевод пациентов на ИВЛ, какими препаратами сегодня лечат COVID-19, нужно ли прививаться переболевшим и можно ли вылечить пост-ковидный синдром.

В числе экспертов — главный пульмонолог ФМБА России, доктор медицинских наук Александр Аверьянов, врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Сергей Царенко и другие. Первый сезон цикла был выпущен во время первой волны пандемии – в марте 2020 года, его посмотрело около 200 тысяч человек. Посмотреть лекции можно на YouTube-канале фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело».

Источник: фонд «Вольное Дело»