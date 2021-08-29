2021 год уже стал рекордным по количеству обращений пациентов в страховые медицинские организации 

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По данным Всероссийского союза страховщиков, за первое полугодие текущего года количество обращений пациентов по программам ОМС в страховые медицинские организации уже сравнялось с показателем трёх кварталов 2020 года и превысило 3 млн.

Доля обращений, связанных с COVID19, в июне увеличилась в 3 раза по сравнению с маем и продолжила расти в июле. Однако коронавирус - не главная причина роста числа обращений граждан в страховые компании – 82,5% проблем застрахованных в сфере доступности и качества медицинской помощи не касались COVID19.

Большинство вопросов, с которыми россияне обращаются в страховые компании, по-прежнему относятся к вопросам получения и действия полиса ОМС, однако растет количество обращений и жалоб по поводу доступности и качества медицинской помощи. За полгода страховщики отреагировали более чем на 600 тысяч подобных обращений. Более 50 тысяч обращений потребовали проведение экспертизы по первичной медицинской документации.

87% обращений по вопросам доступности и качества медпомощи относятся к проблемам, с которыми сталкиваются пациенты амбулаторного звена, 11,7% проблем возникают в стационаре, и только 1,3% приходится на скорую помощь. Однако в 9 регионах доля обращений на доступность и качество скорой медпомощи составляет более 20%. Это Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Забайкальский и Приморский края, Кемеровская, Самарская и Тульская области.

По результатам медицинских экспертиз, несоблюдение порядков оказания, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций составляют более 3/4 всех нарушений, выявляемых экспертами страховых компаний. На втором месте – нарушение условий оказания медицинской помощи, в том числе сроков ее ожидания: 17% или более 100 тысяч случаев. Выявлены и такие нарушения, как незаконное взимание денежных средств за медицинскую помощь, которая предусмотрена по ОМС, отказ в оказании медицинской помощи и преждевременное прекращение медицинских мероприятий.

С января 2021 года вопросы доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, перешли в компетенцию Федерального фонда ОМС, однако обращения по-прежнему продолжают поступать в страховые компании. Более трети из них (36% из более 7 тыс. обращений, поступивших в СМО) касаются доступности медицинской помощи, в том числе невыдачи направлений на госпитализацию. Эти жалобы частично рассматриваются страховщиками в рамках сопровождения застрахованных лиц при оказании им медицинской помощи. Остальные обращения страховщики обязаны перенаправлять для рассмотрения по компетенции в ФОМС.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов объяснил статистику: "Рост обращений и жалоб пациентов в страховые компании обусловлен несколькими факторами и непосредственно ковид среди них далеко не первый. Пандемия оказала сильное негативное влияние на доступность многих видов медицинской помощи, что сказалось на росте числа жалоб. Но главное – это то, что граждане активнее учатся пользоваться независимым институтом, который предназначен для защиты их прав в системе ОМС – страховыми представителями. Как показывает статистика, 98% обращений в колл-центры страховых медицинских организаций решается в интересах пациентов сразу. Это гораздо проще, эффективнее и быстрее, чем писать жалобы на имя главврача, в органы исполнительной власти или решать вопрос в судебном порядке".