Иван Демченко: Большое спасибо нашим медикам за самоотверженный труд…

/COVID-19/

10 микроволновых печей депутат Госдумы Иван Демченко передал медикам Крымского района.

Здесь, в госпитале, где сегодня находятся 160 человек с covid-19, число больных в период интенсивного распространения инфекции достигало 300.

Крымские медики традиционно перед новым годом получают подарки от Ивана Ивановича. Волонтеры передали необходимую бытовую технику и новогодние подарки в рамках акции #Мывместе партии «Единая Россия».

- Входя каждый день в красную зону, врачи совершают подвиг. Наша задача - создать им комфортные условия и окружить заботой и вниманием, - отметил депутат Госдумы на встрече с медиками.

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