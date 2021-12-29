/COVID-19/
Иван Демченко: Большое спасибо нашим медикам за самоотверженный труд…
10 микроволновых печей депутат Госдумы Иван Демченко передал медикам Крымского района.
Здесь, в госпитале, где сегодня находятся 160 человек с covid-19, число больных в период интенсивного распространения инфекции достигало 300.
Крымские медики традиционно перед новым годом получают подарки от Ивана Ивановича. Волонтеры передали необходимую бытовую технику и новогодние подарки в рамках акции #Мывместе партии «Единая Россия».
- Входя каждый день в красную зону, врачи совершают подвиг. Наша задача - создать им комфортные условия и окружить заботой и вниманием, - отметил депутат Госдумы на встрече с медиками.
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