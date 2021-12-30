"Достижение". Иммунолог о тесте на клеточный иммунитет к COVID-19

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В России создали тест на клеточный иммунитет к коронавирусу, который покажет необходимость ревакцинации, пишут СМИ. В интервью врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок оценил разработку ученых.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разработали препарат для тестирования на наличие T-клеточного иммунитета к коронавирусу, сообщает "Газета.ру". Препарат "КоронаДерм PS" относится к группе диагностических тестов и по процедуре напоминает реакцию Манту. В состав препарата включен антиген, специально приготовленный для теста на клеточный иммунитет к SARS-CoV-2. "КоронаДерм PS" позволит определить, пора ли человеку проходить вакцинцию или ревакцинацию, отметили разработчики.

В интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок выразил мнение, что такой тест позволит усовершенствовать дальнейшую диагностику иммунитета к коронавирусной инфекции.

"Я считаю, это совершенно выдающееся достижение в дальнейшей диагностике коронавирусной инфекции, точнее говоря иммунитета к коронавирусной инфекции. С самого начала пандемии у нас была колоссальная проблема, потому что все врачи, в частности вирусологи, иммунологи и все остальные прекрасно понимают, что противовирусный иммунитет – это, прежде всего, клеточный иммунитет, то есть именно клеточный иммунитет защищает от тяжелого течения коронавирусной инфекции, но у нас не было массового, дешевого, легко применяемого теста для тестирования этого клеточного иммунитета", – сказал он.

Этот тест будет "колоссальным подспорьем", позволит определить иммунную прослойку с точки зрения клеточного иммунитета и узнать, сколько времени сохраняется этот иммунитет, продолжил иммунолог.

"Если этот тест удастся внедрить и он будет широко распространен, мы сможем определить необходимость ревакцинации, мы сразу будем видеть группы риска по тяжелому течение коронавирусной инфекции, несмотря на то, что человек вакцинировался или перенес ранее коронавирусную инфекцию. Если у него клеточный иммунитет быстро угасает, то за таким человеком надо понаблюдать, возможно, направить к врачу-иммунологу, чтобы восстановить его клеточный иммунитет и, в частности, клеточный иммунитет к коронавирусу", – заключил Владимир Болибок.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/