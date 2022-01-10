Россиян предупредили о подъеме заболеваемости COVID-19 после праздников

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После новогодних праздников в России возможен рост числа заражений коронавирусом, заявил эксперт Роспотребнадзора. Ситуацию с распространением COVID-19, оценил в интервью врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Распространение омикрон-штамма коронавируса может вызвать рост заболеваемости COVID-19 в России. Такое мнение выразил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель научной группы в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, произойти рост заболеваемости может сразу после окончания новогодних праздников.

В интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что о последствиях "праздничного локдауна" можно будет говорить через три-четыре дня.

"Люди сидели по домам, я бы сказал, что новогодние праздники прошли тихо. У нас был праздничный локдаун. Что будет дальше (с уровнем заболеваемости COVID-19, – ред.) – это пока сказать сложно. Более или менее понятно станет дня через три-четыре, когда подойдет статистика первых рабочих дней", – рассказал Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/