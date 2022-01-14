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Депутат Госдумы Иван Демченко проконтролировал  соблюдение обязательств поставщиками медицинского кислорода

Абинский ЭлектроМеталлургический завод продолжает регулярные поставки медицинского кислорода в лечебные учреждения. 
Один из пунктов доставки  - госпиталь в Крымском районе. Здесь оказывают экстренную помощь больным с коронавирусной инфекцией.
- Несмотря на общий спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в госпиталь продолжают поступать больные, нуждающиеся в обеспечении медицинским кислородом. Для своевременного обеспечения налажены прямые поставки от производителя, - прокомментировал главный врач ГБУЗ «Крымская ЦРБ» Артак Рубикович Матевосян.
Депутат Госдумы Иван Демченко в рамках работы краевого Штаба по противодействию распространения инфекции проверил выполнение поручений губернатора Кубани о  бесперебойных поставках кислорода, который необходим для оказания помощи больным.
По поручению Ивана Ивановича АЭМЗ организованы поставки кислорода транспортом предприятия в объемах, необходимых больницам, в кратчайшие сроки.
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Категория: Новости / COVID-19

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