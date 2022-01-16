Как меняется вес при COVID-19 и что с этим делать?

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Пациенты с COVID-19 могут заметно прибавлять в весе или, наоборот, худеть. Какие факторы на это влияют и как вернуться к привычной массе тела, рассказал врач-эндокринолог Юрий Потешкин.

Во время болезни пациенты с коронавирусной инфекцией могут быстро набирать вес, предупредил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Юрий Потешкин. По его словам, на это влияют два фактора: гиподинамия и изменение рациона.

"COVID-19 в целом ассоциирован с прибавкой веса, это происходит по нескольким причинам. Первое – у людей значительно снижается физическая активность, нет возможности двигаться. Второй момент – это, как ни странно, употребление большого количества жиров во время болезни. Это в целом типично для любых заболеваний, когда человек пытается, во-первых, получить положительные эмоции от вкусной еды и, во-вторых, запастись энергией. Набрать вес можно очень по-разному. Все индивидуально, но, думаю, до 10-15% от массы тела можно набрать, если будет значительная перемена в питании", – уточнил он.

Врач-эндокринолог объяснил, как избавиться от лишнего веса после болезни.

"Чтобы вернуться в свою форму, во время реабилитации после COVID-19 нужно постепенно восстанавливать физическую активность, подбирать питание под свою нагрузку. Лучше, если это поможет сделать специалист. В принципе, если было легкое течение COVID-19 и небольшая прибавка, можно восстановить вес примерно за месяц. Что касается полноценного восстановления организма (после коронавирусной инфекции, – ред.), то оно происходит примерно за полгода", – добавил Юрий Потешкин.

Во время острой фазы инфекции у некоторых людей может, наоборот, наблюдаться потеря веса, продолжил он.

"Снижение аппетита и, соответственно, потеря веса – это немного другая история, это свойственно пациентам во время острой инфекции. Если вес снизился не катастрофически, паниковать не нужно, необходимо питаться (во время острой фазы болезни, – ред.) простыми вещами в минимальном количестве – длинными углеводами, белками, чтобы просто была энергия", – посоветовал Юрий Потешкин в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/