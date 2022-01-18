Противопоказания к вакцинации от COVID-19. Как получить медотвод?

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В Минздраве утвердили новый список противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин прокомментировал ситуацию.

В России принят новый перечень показаний к медотводу от вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Временными противопоказаниями к вакцинации будут являться тяжелые инфекционные и респираторные заболевания. К бессрочным противопоказаниям отнесли тяжелые аллергические реакции в анамнезе, гиперчувствительность к компонентам препарата и тяжелые поствакцинальные осложнения.

В интервью радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов Департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин выразил мнение, что данный документ – отправная точка для пациентов, которые не могут сделать прививки.

"С первых дней, когда возник вопрос о вакцинации, очень много было споров и переживаний о пациентах, особенно с хроническими заболеваниями, именно по поводу медотводов, то есть невозможности сделать прививку. Действительно необходим был документ, который подтверждал бы право человека отложить прививку либо совсем не делать ее. Данный документ – отправная точка для пациентов, которые не могут сделать прививки, для доказательства легитимности их отказа от прививки", – сказал он.

Эксперт рассказал, как происходит получение медотвода.

"Документ о медотводе может дать только медицинский представитель – медицинская комиссия или врач, который наблюдает за пациентом, например, с хроническим заболеванием. Важно понимать, что это не самостоятельное решение конкретного пациента. Это также будет сертификат о вакцинации, но там будет сказано, что у человека есть медотвод, на какой-то период или пожизненный", – сказал Игорь Цикорин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/